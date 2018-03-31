قنص جنديين سعوديين في عسير

قال مصدر عسكري، في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن القوات المسلحة قامت بعدة عمليات عسكرية ضد العسكريين السعوديين في منطقة عسير بالأراضي السعودية.

© East News/ Michael Curvin اليمن... تجهيز عربات مدرعة أمريكية بمدافع سوفيتية

وتابع المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، 31مارس/ آذار، أن العمليات أسفرت عن "قنص جنديين من الجيش السعودي قبالة منفذ علب، كما تم إعطاب آلية عسكرية سعودية بعبوة ناسفة خلف موقع الحداد".

وأضاف المصدر، أنه تم قصف تجمعات الجنود السعوديين في موقع الحداد بالمدفعية ولم يتم التحقق من خسائر القصف.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" [المحظورين في روسيا وعدد من الدول] على محافظات وسط البلاد كحضر موت.