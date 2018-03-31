السعودية تعزز صناعاتها العسكرية بشراكة بالمليارات

أعلنت شركة بوينغ إنها والشركة السعودية للصناعات العسكرية تؤسسان شراكة بينهما في مشروعات مشتركة تستهدف زيادة المكون المحلي إلى 55 بالمئة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضافت الشركة أن الإيرادات التي ستتحقق من تلك الشراكة في زيادة المكون المحلي السعودي ستتجاوز 22 مليار دولار وستخلق 6000 وظيفة بحلول عام 2030.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الشراكة ستوفر خدمات استدامة للطائرات العسكرية التابعة للأسطول الجوي في المملكة.

وقالت بوينغ إن قيمة الاستثمارات ستصل إلى 450 مليون دولار وستشمل منشآت ومعدات داخل المملكة.