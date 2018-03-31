الجيش السوري يعلن السيطرة على جميع مدن وبلدات الغوطة الشرقية

© REUTERS/ OMAR SANADIKI خروج أكثر من 150 ألف شخص من الغوطة وتحرير 8 مخطوفين لدى "النصرة"

وأكدت القيادة اليوم السبت 31 مارس / آذار أنه بعد سلسلة من المعارك والأعمال القتالية "المخططة بشكل دقيق والمنفذة بتعاون وتنسيق عال بين مختلف صفوف القوات المسلحة، أنجزت تشكيلات من قواتنا المسلحة عملية عسكرية سيطرت على الغوطة الشرقية"، حسب وكالة الأنباء السورية

وأضاف بيان القيادة العامة، أن الانتصار في الغوطة الشرقية من شأنه تأمين طرق المواصلات الرئيسية بين دمشق والمناطق الوسطى والشمالية والساحلية.

وتابع البيان أن القوات المسلحة وجهت ضربة "قاصمة للمشروع الإرهابي تجاه سورية أرضا وشعبا".

وجددت القيادة العامة للجيش السوري عهدها على مواصلة "الحرب على ما تبقى من بؤر الإرهاب حتى القضاء عليها وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية".

وشهدت منطقة الغوطة الشرقية مواجهات هي الأعنف بين الجيش السوري والتنظيمات المعارضة التي تسيطر على المنطقة وأبرزها تنظيمات، "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" و"أحرار الشام".