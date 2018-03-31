الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في صعدة الحدودية بعد قتال مع "الحوثيين"

سيطر الجيش اليمني، اليوم السبت، على مواقع جديدة بمحافظة صعدة الحدودية، خلال قتال متواصل مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وباتت قواته على مسافة كيلومتر واحد من سوق الملاحيظ مركز مديرية الظاهر.

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني، لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، إن "قوات الجيش حررت حيد الأصم، وتبة أبو عقال، ومعسكر الكمب مركز تجمع المليشيات (مسلحي جماعة أنصار الله)، فيما تخوض قوات الجيش معارك ضارية على بعد كيلو متر واحد من سوق الملاحيظ مركز مديرية الظاهر، بعملية عسكرية واسعة تمثلت بفتح جبهة جديدة للجيش بالمحافظة المتاخمة للحدود السعودية".

وأضاف "أن خسائر بشرية ومادية كبيرة تكبدتها جماعة الحوثي خلال المعارك المستمرة بمشاركة مروحيات الأباتشي التابعة للتحالف، وأن قوات الجيش على بعد كيلو متر واحد من سوق الملاحيط مركز مديرية الظاهر".

وتشهد مديريتا رازح وباقم في محافظة صعدة معارك متواصلة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وبين مسلحي "أنصار الله"، وأعلن الجيش اليمني تحقيق تقدم مستمر فيها.

وكانت قوات هادي أعلنت أواخر شهر شباط/فبراير الماضي فتح جبهة رابعة في محافظة صعدة بالإضافة إلى ثلاث جبهات قتالية من البقع مرورا بمحور علب ووصولا إلى جبهة رازح.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 آذار/مارس عام 2015 دعما للرئيس هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (المحظورين في روسيا وعدد من الدول) على محافظات وسط البلاد كحضرموت.