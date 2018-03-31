مصدر عسكري يمني: طيران التحالف يشن غارات بقنابل محرمة دوليا

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن طيران التحالف نفذ أكثر من 14 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظة حجة، بعضها كان بقنابل محرمة دوليا.

© AFP 2018/ Ahmad Al-Basha المبعوث الأممي إلى اليمن يغادر صنعاء متوجها إلى جنيف

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت 31 مارس/ آذار، أن الطيران قام بشن 6 غارات بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا على مزارع الجر بمدرية عبس.

وقال مصدر محلي في محافظة صعدة، إن "طيران التحالف شن، اليوم السبت، غارة على منطقة الحبيل في مديرية الظاهر أسفرت عن مقتل طفل وإصابة آخر".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" [المحظورين في روسيا وعدد من الدول] على محافظات وسط البلاد كحضر موت.