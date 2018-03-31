الجامعة العربية تحتفل بإطلاق البوابة الإلكترونية للدليل الشامل للمكتبات في الوطن العربي

قطعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شوطاً لابأس به في مجالات المكتبات والمعلومات وحفظ الوثائق، التي تعكس الدور الثقافي بالغ الأهمية لجامعة الدول العربية، ففى عام 2015 تبنت الأمانة العامة مبادرة لإصدار الدليل الشامل للمكتبات في الوطن العربي، نظراً للتوالد السريع للإنتاج الفكري وما نتج عنه من تضخم وتفجر المعلومات أو المعرفة.

ومن جانبها قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، في كلمتها والتي وصلت سبوتنيك ، نسخة منها، في الاحتفال بإطلاق البوابة الإلكترونية للدليل الشامل للمكتبات في الوطن العربي على هامش "الدورة الرابعة عشرة لمعرض الاسكندرية الدولي للكتاب"، إن تعدد اشكال أوعية المعلومات وتنوعها من تقليدي وإلكتروني، وزيادة أعداد المستفيدين من المكتبات وتنوع اهتمامات هؤلاء المستفيدين، كل ذلك دعى المكتبات إلى اللجوء للتعاون فيما بينهم سواء في تكتلات أو شبكات مكتبية للتخفيف من الأعباء الواقعة على عاتق المكتبات.

وأضافت أبوغزالة في كلمتها أن بيت العرب استضاف ولأول مرة عام 2016 اجتماعا تنسيقياً لرؤساء وممثلي جمعيات المكتبات والمعلومات في الوطن العربي من (11) دولة عربية، بالإضافة إلى رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الاسكندرية ومدير مركز "الأفلا" الإقليمي "، وبرنامج الإفلا الاستراتيجي للحفظ والصيانة للمكتبات الناطقة بالعربية"، ورئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وذلك لبحث سبل وآليات تنفيذ هذا الدليل المهم، وقد خرج عن الاجتماع عدة توصيات أهمها إصدار الدليل في نسختيه الورقية والالكترونية، على أن يتم البدء أولا بالنسخة الإلكترونية كمرحلة أولى، ثم المرحلة الثانية وهي النسخة الورقية في شكل سلسلة من الأدلة القطاعية المتخصصة لكل فئة من فئات المكتبات.

وتابعت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية "ها نحن اليوم نشارككم إطلاق البوابة الالكترونية لهذا المشروع المهم، وإذ نتطلع إلى أن يخرج في صورة فنية ومهنية تمكننا من الاستفادة منه وتحقيق الهدف منه، وهو الحصر الشامل للمكتبات في الوطن العربي ووضعها على الخريطة المعلوماتية العالمية".

وتأكيداً لدور جامعة الدول العربية في مجال المكتبات والمعلومات تبنت عدداً من المشروعات في ففي عام 2014 أطلقت مشروعاً ضخماً باسم "توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية"، يهدف هذا إلى توثيق ورقمنة التراث الحضاري للجامعة العربية بمختلف أشكالها منذ إنشاء جامعة الدول العربية وتوثيق مسيرة العمل العربي المشترك، وإطلاق مشروع الشبكة العربية للمعلومات وتصميم البوابة الإلكترونية لهذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التكامل العربي في مجال توثيق المعلومات.