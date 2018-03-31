الحريري: دول خليجية ترفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان قريبا

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، السبت، إن عددا من الدول الخليجية سترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان.

© REUTERS/ HANNAH MCKAY نجل العاهل السعودي: إيران خططت لاغتيال الجبير كما قتلت رفيق الحريري

وأضاف الحريري أن "الحكومة تقوم بكل الجهود الممكنة من أجل ترسيخ الاستقرار في البلاد، لتوفير الأجواء المناسبة لعودة السياح إلى بيروت وكل لبنان"، وفقا لصحيفة " النهار " اللبنانية.

وتابع: "سترون قريبا أن عددا من الدول الخليجية سيرفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان، مما سيساهم في تعزيز السياحة في بلدنا وبالتالي تدعيم الاقتصاد ككل".

كلام الحريري جاء خلال لقاء حواري أجراه قبل ظهر اليوم مع حشد من النساء القياديات والعاملات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، بدعوة من المجلس اللبناني للسيدات القياديات، في مركز "سي سايد بافيون"، تحت عنوان "المرأة شريك في العبور إلى دولة المؤسسات"، تناول الوضع السياسي العام في البلاد ومطالب تتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتحاول الدولة اللبنانية تصحيح العلاقات مع السعودية بعد الأزمة الأخيرة التي اندلعت على خلفية استقالة الحريري من الرياض في 4 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويعوّل لبنان على السياح الخليجيين من أجل تدعيم اقتصاده.

وأعلنت الدول الخليجية رسميا حظر سفر رعاياها إلى لبنان في يناير/كانون الثاني 2016، بعدما امتنعت بيروت عن التصويت على بيان عربي يدين الاعتداء على السفارة السعودية في طهران.

ورفض لبنان توقيع البيان حينها، بعد أن ورد فيه إدانة لـ "تدخل" حزب الله اللبناني في البحرين.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني 2016، تعرضت السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد (شمال شرق) لاعتداءات، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر.

وفيما وصل عدد السياح الخليجيين (معظمهم سعوديون) في لبنان عام 2009 إلى نصف مليون سائح، لم يسجل الصيف الماضي حضورا سياحيا خليجيا في البلاد.