مصدر عسكري: إفشال هجوم واسع للتحالف بمحافظة حجة

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، إنهم "تمكنوا من إفشال هجوم واسع للقوات السعودية وبعض القوات الداعمة لها على جمارك حرض وهي إحدى قرى عزلة بني الحداد بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة".

وأضاف المصدر، في اتصال مع سبوتنيك، اليوم السبت، 31 مارس/آذار، 2018، أن "عمليات الاشتباك مع قوات التحالف كبدته الكثير من القتلى والجرحى، وتم إفشال الزحف".

© AP Photo/ Hani Mohammed مصدر عسكري يمني: طيران التحالف يشن غارات بقنابل محرمة دوليا

وتابع المصدر أنه تم تدمير 4 آليات بعبوات ناسفة وصواريخ موجهة خلال كسر الزحف على جمارك حرض، مؤكدا أن عمليات الزحف على جمارك حرض تزامن مع 18 غارة للطيران الحربي والاستطلاعي والأباتشي.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (المحظورين في روسيا وعدد من الدول) على محافظات وسط البلاد كحضر موت.