اعتقال أخطر عنصرين في "داعش" بالعراق

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت 31 مارس/ آذار، اعتقال عنصرين بارزين من تنظيم "داعش" بمحافظة كركوك.

بغداد — سبوتنيك . وقال الحشد الشعبي أن العنصرين تورطا في هجوم سابق أدى لمقتل 27 من قوات الحشد.

وأكدت مديرية الإعلام التابعة للحشد قيام اللواء 11 بتنفيذ "كمينا محكما تمكنت خلاله من القبض على عنصرين داعشيين جنوب غرب كركوك".

وقال آمر اللواء 11 في الحشد الشعبي، عماد القرغولي، إن العنصرين من أخطر مجرمي تنظيم "داعش"، ومسؤولين عن كمين السعدونية الذي راح ضحيته 27 منتسبا للحشد الشعبي".

وفي 19 فبراير/ شباط الماضي لقى 27 من مقاتلى الحشد حتفهم في كمين نصبه لهم "داعش"، بمحافظة كركوك.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في 9 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، تحرير جزيرة الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد"، من سيطرة "داعش" الإرهابي وصولا إلى الحدود السورية.