الداخلية التونسية تشكف أسباب محاولة طعن سائحين تونسيين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت 31 مارس/ آذار إن سائحين أوربيين تعرضا لمحاولة طعن بالسكين في منطقة رأس العين بمدنية الكاف.

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وقالت الوزراة في بيان على موقعها الإلكتروني إن السائحين أقاما بنزل شعبي في منطقة الاعتداء عليهما، وحاول شخص مجهول الاعتداء عليهما بواسطة سكين.

ونتج عن محاولة الاعتداء إصابة السائحين بجروح، نقلا على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

وأكد أفراد عائلة المعتدي أنه "يعاني من اضطرابات وتوترات نفسية خلال الفترة الأخيرة".

وتقدمت وزارة الداخلية التونسية بالشكر لسكان منطقة رأس العين لمبادرتهم بمنع المعتدي من "مواصلة جريمته".