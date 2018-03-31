الصحة الفلسطينية: 35 مصابا حصيلة اليوم الثاني من مظاهرات "يوم الأرض"

وأصيب عشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز على المظاهرات الفلسطينية المستمرة منذ أمس الجمعة.
وواصل الفلسطينيون التظاهر قرب الحدود بقطاع غزة، في إطار الاستجابة لدعوة اللجنة التنسيقية العليا لـ"حق العودة".
وتستمر المظاهرات الفلسطينية حتى 15 من مايو/ أيار القادم، إحياء لذكرى يوم الأرض.
وشيع أهالي قطاع غزة، مساء اليوم السبت، جثامين 14 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي أمس قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل خلال مسيرة حاشدة لإحياء ذكرى يوم الأرض.
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