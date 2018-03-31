الصحة الفلسطينية: 35 مصابا حصيلة اليوم الثاني من مظاهرات "يوم الأرض"

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 35 مواطنا أصيبوا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي اليوم السبت 31 مارس/ آذار، خلال اليوم الثاني من مظاهرات يوم "الأرض".

© REUTERS/ Ronen Zvulun فلسطين تقترح على روسيا تنظيم لقاء غير رسمي للفصائل الفلسطينية لدعم المصالحة

وأكدت الوزارة إصابة 35 مواطنا بجروح متوسطة، وتم علاج عشرات الإصابات ميدانيا شرق قطاع غزة، حسب وكالة معا الإخبارية

وأصيب عشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز على المظاهرات الفلسطينية المستمرة منذ أمس الجمعة.

وواصل الفلسطينيون التظاهر قرب الحدود بقطاع غزة، في إطار الاستجابة لدعوة اللجنة التنسيقية العليا لـ"حق العودة".

وتستمر المظاهرات الفلسطينية حتى 15 من مايو/ أيار القادم، إحياء لذكرى يوم الأرض.

وشيع أهالي قطاع غزة، مساء اليوم السبت، جثامين 14 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي أمس قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل خلال مسيرة حاشدة لإحياء ذكرى يوم الأرض.