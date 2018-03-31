بريطانيا تخسر أول جندي منذ مشاركتها في الحرب بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الجندي البريطاني الذي قتل في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في سوريا، هو الرقيب مات تونرو من فوج المظلات.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA صحيفة أمريكية: قرار جديد من ترامب بشأن سوريا

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، يعد هذا أول جندي بريطاني يقتل خلال الحرب الدائرة في سوريا ضد مسلحي تنظيم " داعش " الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان "تونرو، من الكتيبة الثالثة التابعة لفوج المظلات، قُتل بشكل مأساوي خلال تأديته عمله في الشرق الأوسط في التاسع والعشرين من مارس/آذار 2018".

وكان الجندي البالغ من العمر 33 عاما ملحقا على القوات الأمريكية التي تنفذ عمليات ضد تنظيم داعش، ولقى مصرعه بجانب جندي أمريكي آخر.