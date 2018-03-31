اليمن... 15 قتيلاً في صعدة بتقدم جديد لقوات الرئيس هادي

سيطرت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، على مواقع إستراتيجية في محافظة صعدة الحدودية إثر معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

© AFP 2018/ Ahmad Al-Basha المبعوث الأممي إلى اليمن يغادر صنعاء متوجها إلى جنيف

صنعاء — سبوتنيك . وذكر مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لـوكالة "سبوتنيك" أن "قوات الجيش نفذت اليوم السبت، بإسناد من طيران التحالف، هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في مديرية كتاف شمال محافظة صعدة، تمكنت خلاله من السيطرة على عدد من المواقع في منطقة نهوقة باتجاه الصوح".

وأشار المصدر إلى أن "عدداً من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الحوثيين، كما تم إعطاب معدات تابعة لهم" مضيفا أن "طيران التحالف شن غارات مكثفة على تحركات وتعزيزات لهم في مناطق متفرقة في المديرية".

وأضاف أن "تقدماً آخر حققه الجيش في محافظة صعدة، حيث سيطر على التبة الحمراء، وجناح الصقر، وعدد من المرتفعات الجبلية في محور علب بمديرية باقم، عقب معارك أسفرت عن مقتل 15 عنصراً من الميليشيا الحوثية وإصابة آخرين".

ولفت إلى أن "الجيش واصل عملياته الواسعة التي أطلقها اليوم في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، وتمكن من استعادة مستشفى الملاحيظ الريفي خلال مواجهات خلفت خسائر في صفوف الحوثيين".

ويأتي التقدم الجديد للجيش في مديرية الظاهر بعد ساعات من سيطرته على حيد الأصم، وتبة أبو عقال، ومعسكر الكمب في ذات المديرية.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي، الذي تقوده السعودية منذ 26 آذار/مارس عام 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (المحظورين في روسيا وعدد من الدول) على محافظات وسط البلاد كحضرموت.