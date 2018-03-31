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    تحرير الجيش السوري لبلدة كفربطنا في الغوطة الشرقية، سوريا

    بعد خروج آخر إرهابي... العثور على مستودع أسلحة لـ"فيلق الرحمن" في الغوطة (فيديو)

    © Sputnik. Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
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    عثرت وحدة من الجيش السوري على مستودع للأسلحة من مخلفات المسلحين في بلدة عين ترما وذلك خلال استكمال عملية تمشيط قرى وبلدات الغوطة الشرقية التي تم تحريرها من الإرهاب تمهيدا لعودة الأهالي إليها.

    خروج حافلات تقل مسلحين من حرستا في الغوطة إلى إدلب، سوريا 22 مارس/ آذار 2018
    © Sputnik. Mohammad Maarouf
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    وبحسب "سانا" فقد أشار أحد ضباط الجيش في تصريح إلى أنه "خلال تمشيط بلدة عين ترما وبالتعاون مع الأهالي ضبطت وحدة من الجيش مستودع أسلحة متوسطة وخفيفة لإرهابي ما يسمى "فيلق الرحمن" يحتوي على 8 مدافع 23 مم ورشاش دوشكا و18 بندقية وحاول الإرهابيون حرقه قبل اندحارهم من البلدة".

    من جهته أكد رئيس لجنة المصالحة في بلدة عين ترما الشيخ وليد داود، أن العديد من المسلحين رفضوا المغادرة إلى إدلب ويرغبون بتسوية أوضاعهم بعد تسليم أسلحتهم للجيش العربي السوري.

    إلى ذلك أفاد موفد "سانا" إلى بلدة عين ترما بأن هناك معلومات تتحدث عن البدء اعتبارا من الغد بتسوية أوضاع العديد من الأشخاص من بينهم مسلحون وفق القوانين والأنظمة النافذة.

     

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