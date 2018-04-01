مسؤول سوداني يكشف حجم الاستثمارات القطرية في سواكن

قال والي ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، على أحمد حامد، إن الشراكات الاقتصادية السودانية القطرية في ولايته دخلت مرحلة التنفيذ.

© AP Photo/ Kayhan Ozer بعد إعلان أردوغان...السودان يخصص جزيرة سواكن لقطر

وأكد على أحمد حامد، أن الشراكات الاقتصادية مع قطر "دخلت برامجها العملية بنجاحات كبيرة، بفضل الدراسات والتصميمات التي سبقتها"، حسب بوابة الشرق الإلكترونية

وثمن والى ولاية البحر الأحمر "الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد".

وأضاف على أحمد حامد أن التفاوض استغرق عاما كاملا، للقيام بـ"عمل تنموي اقتصادي غير مسبوق في المنطقة".

وأوضح أحمد حامد أن مشروع بناء ميناء سواكن الجديد بدأ العمل فيه بشراكة سودانية قطرية، نصت على أن تكون الشراكة لحكومة السودان بنسبة 51 %، ودولة قطر 49 %.

وتبدأ المرحلة الأولى من ميناء سواكن الجديد بـ500 مليون دولار بدأت منذ الأسبوع الماضي وتكتمل خلال 30 شهرا، حسب على أحمد علي.

ونوه والى "البحر الأحمر" إلى تدشين خط نقل بحري بين ميناء حمد في قطر، وميناء سواكن في السودان، معلنا بدياة استقبال السفن القطرية خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري.

ولقت على أحمد حامد إلى "التحولات الاقتصادية الضخمة" التى ستحققها الاستثمارات القطرية مع السوادن.