محمد بن سلمان يلتقي صناع الفضاء والسينما في أمريكا

توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة لوس أنجلوس، حيث يواصل زيارته للولايات المتحدة.

ووصل ولي العهد إلى لوس أنجلوس قادما من سياتل، حيث سيلتقي عددا كبيرا من منتجي صناعة السينما في هوليوود.

كذلك سيلتقي بن سلمان شخصيات عربية وأمريكية في مجال الفضاء وفي وكالة "ناسا"، إلى جانب لقاء مع عمدة مدينة لوس أنجلوس.

© REUTERS/ AMIR LEVY محمد بن سلمان: انتظروا المزيد

وبحسب موقع " العربية.نت "، ستشهد مدينة لوس أنجلوس فعاليات ثقافية من مؤسسة مسك وإرث لعرض التراث والفن السعودي طوال الزيارة.

وكان ولي العهد السعودي التقى، أمس السبت، 31 مارس/أذار، بالرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا.

وشهد اللقاء تبادل الحديث حول التعاون وتأهيل الكفاءات الوطنية السعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية.

والتقى أيضا محمد بن سلمان ببيل جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا جيتس الخيرية.

كما التقى بالرئيس والمؤسس التنفيذ لشركة أمازون جيف بيزوس، والذى ناقش معه "الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وفق رؤية 2030".

هذا ويزور ولي العهد السعودي الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 3 أسابيع بدأت في الـ 19 من مارس الماضي، والتقى بالرئيس دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين.