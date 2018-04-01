ماذا يعمل وزير داخلية صدام حسين في السودان (صور)

© AP Photo/ NIKOLA SOLIC طبيب عراقي يكشف لأول مرة مشاعر صدام حسين الحقيقية لحظة إعدامه

وأفرجت وزارة العدل العراقية في التاسع من يوليو/تموز 2012 عن الأحمد، بعد انتهاء محكوميته وتأكدها من عدم مطلوبيته للقضاء، وقررت الوزارة الإفراج عن عدد من المسؤولين والوزراء في النظام السابق للعراق، وبينهم وزير الثقافة حامد يوسف حمادي، ووزير التجارة محمد مهدي صالح وآخرون من مختلف أجهزة الدولة.

دوام الحال من المُحال

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محمود ذياب الأحمد

هو آخر وزير داخليه في عهد صدام حسين

ويعمل حاليا في السودان مهندس مدني

سبق وكان وزير للري ثم وزير للإسكان ثم وزير للداخليه

له بصمه في كل مكان بالعراق من أهمها سد الموصل

رجل عُرف بالنزاهه في آخر عهدها بالعراق pic.twitter.com/TYcAe5V9Xr — Zayed Mohamed (@zbmdh) March 31, 2018

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