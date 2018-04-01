مطربة أمريكية شهيرة تدعو محمد بن سلمان للإفراج عن هذا الأمير السعودي

وقالت الوكالة الأمريكية: "الآن جاء دور المطربة الأمريكية لتلقي بثقلها على موجة الاعتقالات التي استهدفت مسئولين كبار ومليارديرات وأفراد من الأسرة المالكة في السعودية". وأوضحت أنه من بين الأشخاص الذين لايزالون محتجزين الأمير تركي بن عبدالله الحاكم السابق للرياض، مشيرة إلى أنه صديق إيليا نجل المطربة السبعينية.
وكتبت شير في تغريدة لها على "تويتر": "أشعر بالقلق على صديق ابني الأمير تركي بن عبد الله إنه أمير شاب صاحب قلب طيب وليس لديه أية رغبة في تولي أي شيء". وأشارت إلى أن نجلها إيليا يشعر بالأسى ويتحدث بولع عن تركي، داعية الأمير محمد بن سلمان الذي يزور الولايات المتحدة حاليا أن يكون كريما مع تركي، بقولها "دعه يذهب حرا".
وكان الأمير تركي بن عبد الله من بين 381، تم استدعاؤهم للتحقيق، إما كمشتبه بهم أو لتقديم دليل أثناء حملة مواجهة الفساد التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
Worry 4 My Son’s Good Friend Prince Turki bin Abdullah.He’s a Young Prince With Kind❤️,& No Desire 2 Take Over Anything. Elijah Is💔,& Speaks So Fondly Of Turki. My🙏🏻2 Crown Prince Mohammad bin Salman al Saud,— Cher (@cher) March 30, 2018
”Be Kind 2 Turki & Let Him Go Free”,INSHALLAH
I Would Speak 4 Him
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