مطربة أمريكية شهيرة تدعو محمد بن سلمان للإفراج عن هذا الأمير السعودي

© AP Photo/ Evan Vucci وكالة تكشف فرصة ابن سلمان لإزالة "قلق المستثمرين" بعد حملة مكافحة الفساد

ووفقاً لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية ، فقد دعت المطربة الأمريكية "شير"، الأمير محمد بن سلمان إلى إطلاق سراح الأمير تركي بن عبدالله نجل الملك الراحل، كاشفة عن العلاقة التي تربطها به.

وقالت الوكالة الأمريكية: "الآن جاء دور المطربة الأمريكية لتلقي بثقلها على موجة الاعتقالات التي استهدفت مسئولين كبار ومليارديرات وأفراد من الأسرة المالكة في السعودية". وأوضحت أنه من بين الأشخاص الذين لايزالون محتجزين الأمير تركي بن عبدالله الحاكم السابق للرياض، مشيرة إلى أنه صديق إيليا نجل المطربة السبعينية.

وكتبت شير في تغريدة لها على "تويتر": "أشعر بالقلق على صديق ابني الأمير تركي بن عبد الله إنه أمير شاب صاحب قلب طيب وليس لديه أية رغبة في تولي أي شيء". وأشارت إلى أن نجلها إيليا يشعر بالأسى ويتحدث بولع عن تركي، داعية الأمير محمد بن سلمان الذي يزور الولايات المتحدة حاليا أن يكون كريما مع تركي، بقولها "دعه يذهب حرا".

وكان الأمير تركي بن عبد الله من بين 381، تم استدعاؤهم للتحقيق، إما كمشتبه بهم أو لتقديم دليل أثناء حملة مواجهة الفساد التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.