مصدر أمني: اتفاق خروج مسلحي دوما يبدأ بـ"فيلق الرحمن" ثم "جيش الإسلام"

قال مصدر أمني سوري إنه يتم تجهيز 60 حافلة لنقل مسلحي فيلق الرحمن وعائلاتهم من دوما بالغوطة الشرقية إلى إدلب شمالي البلاد، اليوم الأحد 1 أبريل/ نيسان.

دمشق- سبوتنيك وذكر المصدر، لوكالة " سبوتنيك "، أن "اتفاق خروج المسلحين وعائلاتهم من دوما بالغوطة الشرقية ينص على خروج مسلحي فيلق الرحمن وعائلاتهم كمرحلة أولى، ثم خروج مسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم".

كما أوضح أنه: "هذا الخروج هو جزء من الاتفاق الذي تم بين الجيش السوري والمسلحين لإنهاء وجود السلاح في دوما".

وتابع المصدر: "جرى تجهيز 60 حافلة لنقل مسلحي فيلق الرحمن وعائلاتهم من دوما عبر مخيم الوافدين إلى إدلب"، متابعا "سيخرج في البداية النساء والأطفال والمسنين ومن ثم يبدأ المسلحون بالخروج".