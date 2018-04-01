كاثوليك سوريا يحتفلون بعيد الفصح ويحيون الجيش(فيديو)

احتفلت الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الغربي اليوم بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس وأماكن العبادة.

ورفعت الصلوات في مختلف الكنائس وتضرع المشاركون فيها إلى الله أن "يعيد الأمن والاستقرار إلى جميع ربوع سوريا، وقد تخلصت من الإرهاب بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري والانتصارات التي يحققها في معركته ضد التنظيمات الإرهابية".

ففي كاتدرائية سيدة النياح البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك في حارة الزيتون بدمشق أقيم قداس دينى كبير ترأسه "غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك عاونه لفيف من الكهنة الأجلاء بينما قامت بخدمة القداس جوقة

الكاتدرائية"، حسما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال البطريرك لحام في عظة عيد الفصح "اليوم وبعد خمس سنوات من العنف والحرب والدمار والدماء يكتشف العالم أن طرقات دمشق والقدس وفلسطين جميعها مترابطة أنها طرق الإيمان والقيم الإيمانية والحضارة والتراث".

وأضاف "إن طريق السلام أجمل من طريق الإرهاب والدمار.. هلموا جميعنا لنسير على طريق السلام والحياة والإعمار والمصالحة والمحبة طريق السيد المسيح الذى يمنح الحياة للجميع".

وتابع لحام "كم نحتاج إلى السير معا على هذا الطريق من أجل بناء عالم أفضل يسود فيه العدل والمحبة والسلام والاحترام المتبادل والتضامن والتعاضد والتآخي والتواصل لكي نبني معا عالم المحبة وحضارة المحبة".

ودعا البطريرك لحام في ختام عظته الله تعالى أن "يحل السلام على كل بيت وكل قلب متألم وأن يحفظ ويحمي سورية وجيشها وقائدها السيد الرئيس بشار الأسد وأن ينصرها على أعدائها أعداء المحبة والسلام".