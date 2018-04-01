السودان يعلن تطبيق مجانية عمليات القلب

أعلنت وزارة الصحة، عن تطبيق مجانية عمليات القلب ابتداء من يوم الأحد، الأول من أبريل 2018. وكشف وزير الصحة، بحر إدريس أبوقردة، عن زيادة ميزانية العلاج المجاني إلى أكثر من ملياري جنيه هذا العام.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH تمويل قطري لإعمار "ولاية الصراع" السودانية

وأكد أبوقردة في مؤتمر صحفي عقده بالإمدادات الطبية في الخرطوم يوم السبت، حرص الوزارة على تنفيذ سياسة العلاج المجاني والتي تبناها رئيس الجمهورية وبدأ العمل بها في العام 1996، إبان افتتاح المستشفى التركي بالكلاكلة، بحسب شبكة الشروق السودانية.

وقال:

ابتداء من الأول من أبريل لهذا العام نعلن عن مجانية عمليات أمراض القلب، الذي يشمل عمليات القساطر القلبية وبعض عمليات جراحة القلب المفتوح منها القسطرة التداخلية للكبار، أجهزة تنظيم ضربات القلب بأنواعها الثلاثة، توسيع الصمام المايترالي بالبالون، توسيع الصمام الرئوي بالبالون، القسطرة التشخيصية للأطفال، قفل ثقب بين الأُذينين، وقفل وصلة الشريان الرئوي والأورطي بالبالون.

وأضاف أبوقردة، أن تنفيذ القرار جاء بعد إجراء دراسات وافية وضمانات لاستمرارية الخدمة والتوسع مستقبلا في العديد من البرامج.

وأشار إلى التدرج في عملية سياسة العلاج المجاني وإدخال برامج جديدة، بجانب التوسعة في العلاج المجاني للأدوية القديمة، منها إدخال العلاج المجاني للأطفال دون الخامسة في العام 2015، ومشروع العلاج المجاني الذي شمل دعم علاج الحوادث والعمليات بالمستشفيات الحكومية والعمليات القيصرية، وأمراض السرطان وأمراض الدم والكلى ونقل وزراعة الكلى، ودعم عمليات الكبد ودعم علاج الحالات الطارئة ورعاية الحوامل.