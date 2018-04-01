صحيفة: المغرب يستعد لاتخاذ قرار عسكري بعد "الحرب الباردة مع السعودية"

© AFP 2018/ FADEL SENNA هل ستصوت السعودية ضد استضافة المغرب لكأس العالم 2026

وبحسب موقع الأيام 24 المغربي ، فإن المغرب يستعد للانسحاب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن. وقال المصدر:"هذا القرار الذي يتم ترديده في الآونة الأخيرة سببه وجود حرب باردة بين المغرب والمملكة العربية السعودية منذ أواخر العام 2016 طفت على السطح بعد التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ ، الذي لمح في تدوينة له إلى أن المملكة لن تصوت لصالح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، بسبب الموقف المحايد للمغرب من الأزمة الخليجية".

وأشار الموقع المغربي، إلى تردد هذه التصريحات العام الماضي، مؤكدا أن السفير اليمني في الرباط نفاها، وأكد أن "الأمر غير صحيح إطلاقاً، وهو موجه من أجل الاستهلاك الداخلي في اليمن لكي يكذب على بعض القواعد الحزبية التابعة له، ويوهمهم بأن هناك تغيرا في الموقف الدولي بخصوص ملف اليمن".

وكان المغرب قد انضم للتحالف العربي بقيادة السعودية في بداية عام 2015، وفي 12 مايو/آيار 2015 تم إسقاط إحدى الطائرات الحربية المغربية من طرف "أنصار الله" بمحافظة صعدة الواقعة شمال اليمن، مما أدى إلى مقتل طيار مغربي.