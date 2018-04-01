تونس تنفي رفض منح تأشيرة دخول لوالد عهد التميمي

نفت السلطات التونسية، اليوم الأحد 1 أبريل/ نيسان، رفضها منح باسم التميمي والد الفتاة الفلسطينية المعتقلة في السجون الإسرائيلية عهد التميمي، تأشيرة دخول إلى تونس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، نقلته صحيفة "الشروق" التونسية، أنه "خلافا لما تم تداوله بخصوص رفض السلطات التونسية منح والد الفلسطينية عهد التميمي التأشيرة القانونية لدخول تونس، تعلم وزارة الداخلية أنه تمت الموافقة يوم 30 مارس/ آذار على تمكين المواطن الفلسطيني باسم التميمي من تأشيرة الدخول إلى تونس".

وذكرت الوزارة أن طلب التأشيرة أودع يوم 29 مارس/ آذار الماضي، وتمت الاستجابة سريعا لهذا الطلب.

​وكان المركز الثقافي بمدينة القصرين الفرع الجهوي للمحامين قد نظم فعاليات للاحتفال بيوم الأرض، الذي يحتفل به الفلسطينيون ومعهم كل داعم للقضية الفلسطينية في 30 مارس من كل عام.

ونقل موقع "شمس إف إم" عن رئيس الفرع عماد الهرماسي القول إن نقابة المحامين تجمعهم علاقة متينة بالقضية الفلسطينية، واختيار محاور التظاهرة كان في شكل رد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

القصرين:والد الأسيرة عهد التميمي يغيب عن ذكرى يوم الأرض بسبب عدم منحه التأشيرة https://t.co/oXMWRxHhre — ShemsFm (@RadioShemsFm) March 31, 2018

​وأضاف: "فرع المحامين كان قد وجه الدعوة لباسم التميمي والد الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي للحضور إلى مدينة القصرين، للمشاركة في إحياء يوم الأرض منذ شهر فبراير/ شباط وقد مكنته الخارجية الإسرائيلية من التأشيرة إلا أن السلطات التونسية رفضت ذلك".