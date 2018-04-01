الآثار المصرية تقرر دخول تلك الفئات للمناطق الأثرية والمتاحف مجانا

أصدر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار قراراً بالموافقة على دخول الطلبة المصرين من عدة أقسام، إلى جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة مجاناً.

وقالت وزارة الآثار، في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، اليوم الأحد، 1 أبريل/نيسان، إن "عمليات الدخول سوف تكون بتصريح جماعي من وزارة الآثار أو بكارنية الكلية منفردا، بالإضافة إلى إمكانية استخراج كارنية زيارة سنوي للطلبة بمبلغ 125 جنية مصري لزيارة جميع المواقع الآثرية والمتاحف في جميع أنحاء الجمهورية لمدة عام".

وقرر المجلس الموافقة على دخول الطلبة المصرين من أقسام الآثار والتاريخ والحضارة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية والتراث وإدارة المواقع وعلوم المتاحف بكليات الآثار والأداب والفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية والسياحة والفنادق وجامعة الأزهر، إلى جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة مجاناً.

وكان وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني، قد اجتمع بمجموعة من ممثلي الجامعات المصرية، في ضوء الجلسات التى تعقدها وزارة الآثار ووزارة التعليم العالي لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأوضحت هدى خليفة المشرف على المكتب العلمي لوزير الآثار، أن هذا الاجتماع جاء لمناقشة إمكانية إعداد وتنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للآثار والمجلس الأعلى للجامعات في مجال الآثار وتطوير المواقع الأثرية، مشيرة إلى أن المحاور الأساسية التي يهدف إليها البروتوكول هي اشراك طلاب الجامعات في تخصصات الآثار، في مجالات علوم الآثار وإدارة وتأمين المواقع الآثرية وتأمين المخازن و في مجال التوثيق الأثري، بالإضافة إلى توعيتهم بالأثر ليكونوا جزء من توعية البيئة المحيطة بقيمة تراثهم وحضارتهم.