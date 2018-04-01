قيادي في "حماس" يدعو روسيا لحث الرئيس الفلسطيني على العودة إلى مسار المصالحة

دعا عضو المجلس السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق روسيا لحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على العودة إلى مسار المصالحة، بطريقة جدية وعملية وفيها شراكة وطنية مؤدية لوحدة فلسطينية.

© AFP 2018/ Khaled Desouki حماس تبحث صفقة القرن في موسكو

موسكو — سبوتنيك . وقال أبو مرزوق في حوار لوكالة "سبوتنيك" حول موقف الرئيس الفلسطيني بعد تفجير موقف رئيس الوزراء في غزة إن "هذا الموقف السياسي كأنه معد مسبقا، وهذا التفجير هو تفجير سياسي وليس أمنيا، ومن هنا فإن المصالحة التي توقفت هي كانت أصلا متعثرة تعثر كبير، ثم توقفت بفعل التفجير السياسي وهذا خطأ".

وأضاف أبو مرزوق "ومن المفترض أن يكون لروسيا جهد في حث أبو مازن على العودة إلى مسار المصالحة، بطريقة جدية وبطريقة عملية وفيها شراكة وطنية مؤدية لوحدة وطنية فلسطينية".

وأكد على الدور المتنامي لروسيا في الشرق الأوسط، معربا عن تطلعه لدور إيجابي تلعبه موسكو في رسم خارطة المستقبل الفلسطينية.

وقال أبو مرزوق في حوار مع وكالة "سبوتنيك" إن "روسيا لاعب نشط في المنطقة وله مستقبل خاصة في ظل الانحياز الأمريكي الكامل للكيان الصهيوني، فلابد من صياغة معادلة جديدة تشترك فيها الدول الكبرى، لتكن في النهاية النتيجة إنصاف أكبر للشعب الفلسطيني".

وأضاف أبو مرزوق "نحن نقول أن لروسيا الاتحادية في المنطقة دور سياسي متنامي، كما كان لها في الموضوع الفلسطيني تحديدا دور كبير مع الفصائل الفلسطينية، ومع الحراك الفلسطيني السابق، ومع هذا الدور المتنامي في المنطقة في الوقت الحاضر، ومع هذا التاريخ الذي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني، أتطلع أن يكون لروسيا موقف إيجابي في المستقبل وفي رسم خارطة المستقبل الفلسطيني".