تسجيل
14:19 01 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق

    قيادي في "حماس" يدعو روسيا لحث الرئيس الفلسطيني على العودة إلى مسار المصالحة

    © AFP 2018/ Khaled Desouki
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    دعا عضو المجلس السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق روسيا لحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على العودة إلى مسار المصالحة، بطريقة جدية وعملية وفيها شراكة وطنية مؤدية لوحدة فلسطينية.

    عضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق
    © AFP 2018/ Khaled Desouki
    حماس تبحث صفقة القرن في موسكو
    موسكو — سبوتنيك. وقال أبو مرزوق في حوار لوكالة "سبوتنيك" حول موقف الرئيس الفلسطيني بعد تفجير موقف رئيس الوزراء في غزة إن "هذا الموقف السياسي كأنه معد مسبقا، وهذا التفجير هو تفجير سياسي وليس أمنيا، ومن هنا فإن المصالحة التي توقفت هي كانت أصلا متعثرة تعثر كبير، ثم توقفت بفعل التفجير السياسي وهذا خطأ".

    وأضاف أبو مرزوق "ومن المفترض أن يكون لروسيا جهد في حث أبو مازن على العودة إلى مسار المصالحة، بطريقة جدية وبطريقة عملية وفيها شراكة وطنية مؤدية لوحدة وطنية فلسطينية".

     وأكد على الدور المتنامي لروسيا في الشرق الأوسط، معربا عن تطلعه لدور إيجابي تلعبه موسكو في رسم خارطة المستقبل الفلسطينية.

    وقال أبو مرزوق في حوار مع وكالة "سبوتنيك" إن "روسيا لاعب نشط في المنطقة وله مستقبل خاصة في ظل الانحياز الأمريكي الكامل للكيان الصهيوني، فلابد من صياغة معادلة جديدة تشترك فيها الدول الكبرى، لتكن في النهاية النتيجة إنصاف أكبر للشعب الفلسطيني".

    وأضاف أبو مرزوق "نحن نقول أن لروسيا الاتحادية في المنطقة دور سياسي متنامي، كما كان لها في الموضوع الفلسطيني تحديدا دور كبير مع الفصائل الفلسطينية، ومع الحراك الفلسطيني السابق، ومع هذا الدور المتنامي في المنطقة في الوقت الحاضر، ومع هذا التاريخ الذي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني، أتطلع أن يكون لروسيا موقف إيجابي في المستقبل وفي رسم خارطة المستقبل الفلسطيني".

     

    انظر أيضا:

    قيادي في حماس: استهداف الحمد الله نفذه مجموعات سلفية تديرها جهة أمنية فلسطينية
    "حماس" تتهم قطر بالامتناع عن التعاون في تحقيقات محاولة اغتيال الحمد الله
    "حماس" تجري مناورات بالذخيرة الحية تحت عنوان "الصمود والتصدي"
    أزمة فتح – حماس تصل إلى ذروتها...وتحذيرات من الاصطدام
    "حماس" تحتجز المشتبه به في محاولة اغتيال الحمد الله بعد إصابته
    الجبهة الشعبية تدعو لوقف الحملات الإعلامية بين "فتح" و"حماس" وتشكيل لجنة للتحقيق
    عباس يتهم "حماس" بمحاولة اغتيال الحمد الله...والأخيرة تندد
    الحكومة الفلسطينية تطالب "حماس" بتسليم قطاع غزة لتولي مسؤولياتها كاملة
    حماس تدين تصريحات عباس وتصفها بغير المسؤولة
    الكلمات الدلالية:
    حماس تدعو روسيا لحث الرئيس الفلسطيني على العودة إلى مسار المصالحة, حركة المقاومة الإسلامية حماس, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    طائر الفينيق ينبعث: المدن المدمرة التي أعيد بناؤها
    طيور الفينيق... المدن التي بعثت من جديد
    القضار الأمريكي يرفض طلب السعودية إسقاط دعوى تتهمها بالتخطيط لـ11 سبتمبر
    شراء الأسلحة الأمريكية لا يعني إسقاط قانون "جاستا"
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس؟
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك