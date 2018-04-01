قيادي في "حماس" يدعو روسيا لحث الرئيس الفلسطيني على العودة إلى مسار المصالحة

وأضاف أبو مرزوق "ومن المفترض أن يكون لروسيا جهد في حث أبو مازن على العودة إلى مسار المصالحة، بطريقة جدية وبطريقة عملية وفيها شراكة وطنية مؤدية لوحدة وطنية فلسطينية".
وأكد على الدور المتنامي لروسيا في الشرق الأوسط، معربا عن تطلعه لدور إيجابي تلعبه موسكو في رسم خارطة المستقبل الفلسطينية.
وقال أبو مرزوق في حوار مع وكالة "سبوتنيك" إن "روسيا لاعب نشط في المنطقة وله مستقبل خاصة في ظل الانحياز الأمريكي الكامل للكيان الصهيوني، فلابد من صياغة معادلة جديدة تشترك فيها الدول الكبرى، لتكن في النهاية النتيجة إنصاف أكبر للشعب الفلسطيني".
وأضاف أبو مرزوق "نحن نقول أن لروسيا الاتحادية في المنطقة دور سياسي متنامي، كما كان لها في الموضوع الفلسطيني تحديدا دور كبير مع الفصائل الفلسطينية، ومع الحراك الفلسطيني السابق، ومع هذا الدور المتنامي في المنطقة في الوقت الحاضر، ومع هذا التاريخ الذي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني، أتطلع أن يكون لروسيا موقف إيجابي في المستقبل وفي رسم خارطة المستقبل الفلسطيني".
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