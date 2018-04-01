في عيد الفصح... رسالة من البابا فرنسيس بشأن العنف بالأراضي الفلسطينية

حث البابا فرنسيس على "المصالحة في الأراضي المقدسة"، وذلك في رسالة له بمناسبة عيد الفصح، اليوم الأحد، 1 أبريل/ نيسان.

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA سقوط ثامن قتيل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في "مسيرة العودة"

ودعا البابا إلى المصالحة قائلا إن "أشخاصا عزل يتعرضون للضرب في الأراضي المقدسة"، بحسب ما نشرته " أ ف ب ".

وقال البابا: "لتحل ثمار المصالحة على الأراضي المقدسة التي لا تزال جريحة هذه الأيام بسبب نزاعات مفتوحة لا توفر الأشخاص العزل".

وكانت المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في غزة الجمعة الماضية 30 مارس/ آذار، أسفرت عن مقتل 16 شخصا في أعلى حصيلة منذ 2014".