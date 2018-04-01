خطبة جمعة في الكويت عن "اليوغا والفيزياء والحجاب" تثير جدلا واسعا

أثارت خطبة الجمعة في مساجد الكويت بتاريخ، 23 مارس/آذار، جدلا واسعا بين عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، واستمرت أصداؤها حتى الآن، بسبب طبيعة مضمونها، الذي اعتبره المتابعون "غريبا"، خاصة وأنها تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وفجرت الخطبة حالة واسعة من السجال بين المتابعين، حول وصف الخطبة لقوانين الفيزياء واليوغا وغيرها من الأمور العلمية بأنها من الإلحاد؛ إذ جاء في نصها، والذي نشر على موقع إدارة المساجد الإلكتروني ، أن "الملاحدة جعلوا العقل في منزلة الخالق المتصرف في الكون، وأعطوه صفة القداسة، واعتقدوا أنه بالتمرين يمتلك طاقة يمكن بها التصرف في قضاء الله وقدره، وسموا ذلك دورات الطاقة الكونية أو قانون الجذب أو تمارين اليوغا أو القوانين الفيزيائية وغيرها من المسميات التي لا تخدع أهل الإيمان إلا من ضيّع دينه وجهل عقيدته".

كما أشارت الخطبة، إلى أن "الدعوة إلى حرية المرأة، وخلع حجابها، هي في حقيقة الأمر انسلاخ للمرأة من الأعراف والعفة".

وبينما هاجم مغردون وزارة الأوقاف، ووصفوا خطبة الجمعة بـ "المتطرفة"، تضامن البعض الآخر معها، ودعوا إلى تحري الدقة والمعلومة حتى لا يساء فهم المقصود، ودشنوا هاشتاغ "وزارة الأوقاف خطبتكم تمثلني".

الهجوم على #خطبة_الجمعة هجوم خبيث ويقصد منه الهجوم على اصول الاسلام..

فإذا كانت خطيب الجمعة لايحث على الايمان بالله ولايحذر من الإلحاد ، ولايحث على الحجاب ولايحذر من السفور ، ولايحث على العفة ولايحذر من المعصية والرذيلة..

فعن ماذا ممكن يتحدث خطيب الجمعة!؟ — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) March 28, 2018

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#وزاره_الاوقاف_خطبتكم_تمثلني



ونطلب من وزارة الأوقاف في كل خطبة جمعة تحذر من دعاة الإلحاد والإنحلال والسفور وجميع الظواهر السلبية التي ليست من ديننا وشرعنا ولا من عادات وتقاليد أهل الكويت#السفور_ليس_انحلال_اخلاقي — بو حمد (@BooHAmaD456) March 31, 2018

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وفي المقابل، دشّن نشطاء هاشتاغ بعنوان "السفور ليس انحلال أخلاقي"، والذين أشاروا إلى أن الخطبة عرت نظرة الرجل الشرقي الدونية للمرأة.

الخطبة التي تعتمد على إعداد هزيل لا يحترم الناس ولا حرياتهم خطبه بالفعل ضعيفه وركيكه ويجب علينا ان لا نعطيها الاهتمام.

نتمنى من وزارة الأوقاف ان تشغل بالها بالايمان والتسامح بين الآخرين ، وعدم التطرق الى مواضيع تَخَلَّق الحقد والكراهية. #الاوقاف#السفور_ليس_انحلال_اخلاقي — هاشل فيصل الهويشل (@kuwaiti_poet1) April 1, 2018

#السفور_ليس_انحلال_اخلاقي الانحلال الاخلاقي هو: اتهام السفور بالباطل / الانحلال الاخلاقي: هو تكفير الناس / الانحلال الاخلاقي: هو وجود الفكر الداعشي في وزارة الاوقاف!!!!! — kuwait (@omhamad61) March 31, 2018

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هل الأوقاف كفّرت الفيزياء فعلا ؟

خزان الماء عندي يعمل بأحد نظريات الفيزياء هل أتخلص منه ياستّنا الشيخة! — الكويت الجديدة (@TheNewKuwait) April 1, 2018

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#السفور_ليس_انحلال_اخلاقي الانحلال الاخلاقي هو: اتهام السفور بالباطل / الانحلال الاخلاقي: هو تكفير الناس / الانحلال الاخلاقي: هو وجود الفكر الداعشي في وزارة الاوقاف!!!!! — kuwait (@omhamad61) March 31, 2018

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#فخوره_بحجابي



الحجاب الشرعي هو غطاء الوجه

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وليس غطاء الشعر فقط

👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼

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#السفور_ليس_انحلال_اخلاقي — Misk-kuwait (@MiskKuwait3) April 1, 2018

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ومن ناحيتها، دافعت وزارة الأوقاف الكويتية عن خطبة الجمعة الماضية، التي تم توزيعها على جوامع ومساجد الكويت وتحمل اسم "الإلحاد المعاصر: خطورته ومظاهره".

وقال نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف الكويتية، طراد العنزي، إن الوزارة "حريصة على اختيار مواضيع خطب صلاة الجمعة بشكل دقيق ووفق الثوابت الإسلامية وعادات وتقاليد مجتمعنا المحافظ، خاصة أن خطب صلاة الجمعة تعدها لجنه فنية مختصة"، بحسب صحيفة "العرب" الصادرة في بريطانيا.

وفيما يخص خطبة صلاة الجمعة الماضية والتي تطرقت إلى خطورة الإلحاد المعاصر وضرره على المجتمعات، فلم يكن فيها حسب العنزي "أي إساءة إلي أي طرف من مكونات المجتمع".

ودعا المسؤول ذاته "إلى تحري الدقه في نقل المعلومة، وعدم اختزالها بجزء معين مما قد يساء فهمه، خاصة ما يتعلق بأمور الدين، وكان من باب أولى الرجوع الى وزارة الأوقاف ومعرفة فحوى ما جاء بالخطبة بدلا من انتقادها دون علم وبصيرة".

ولفت إلى ان "مرسوم إنشاء وزارة الأوقاف أكد أن من ضمن اختصاصاتها توجيه المجتمع للقيم الإسلامية والتمسك بها، ولهذا فإن وزارة الأوقاف هي الجهة المعنية بكشف كل ظاهرة قد تطرأ على المجتمع ووأدها قبل استفحالها".