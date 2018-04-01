خطبة جمعة في الكويت عن "اليوغا والفيزياء والحجاب" تثير جدلا واسعا

كما أشارت الخطبة، إلى أن "الدعوة إلى حرية المرأة، وخلع حجابها، هي في حقيقة الأمر انسلاخ للمرأة من الأعراف والعفة".
وبينما هاجم مغردون وزارة الأوقاف، ووصفوا خطبة الجمعة بـ "المتطرفة"، تضامن البعض الآخر معها، ودعوا إلى تحري الدقة والمعلومة حتى لا يساء فهم المقصود، ودشنوا هاشتاغ "وزارة الأوقاف خطبتكم تمثلني".
الهجوم على #خطبة_الجمعة هجوم خبيث ويقصد منه الهجوم على اصول الاسلام..— وليد الطبطبائي (@Altabtabie) March 28, 2018
فإذا كانت خطيب الجمعة لايحث على الايمان بالله ولايحذر من الإلحاد ، ولايحث على الحجاب ولايحذر من السفور ، ولايحث على العفة ولايحذر من المعصية والرذيلة..
فعن ماذا ممكن يتحدث خطيب الجمعة!؟
#وزاره_الاوقاف_خطبتكم_تمثلني— بو حمد (@BooHAmaD456) March 31, 2018
ونطلب من وزارة الأوقاف في كل خطبة جمعة تحذر من دعاة الإلحاد والإنحلال والسفور وجميع الظواهر السلبية التي ليست من ديننا وشرعنا ولا من عادات وتقاليد أهل الكويت#السفور_ليس_انحلال_اخلاقي
وفي المقابل، دشّن نشطاء هاشتاغ بعنوان "السفور ليس انحلال أخلاقي"، والذين أشاروا إلى أن الخطبة عرت نظرة الرجل الشرقي الدونية للمرأة.
الخطبة التي تعتمد على إعداد هزيل لا يحترم الناس ولا حرياتهم خطبه بالفعل ضعيفه وركيكه ويجب علينا ان لا نعطيها الاهتمام.— هاشل فيصل الهويشل (@kuwaiti_poet1) April 1, 2018
نتمنى من وزارة الأوقاف ان تشغل بالها بالايمان والتسامح بين الآخرين ، وعدم التطرق الى مواضيع تَخَلَّق الحقد والكراهية. #الاوقاف#السفور_ليس_انحلال_اخلاقي
#السفور_ليس_انحلال_اخلاقي الانحلال الاخلاقي هو: اتهام السفور بالباطل / الانحلال الاخلاقي: هو تكفير الناس / الانحلال الاخلاقي: هو وجود الفكر الداعشي في وزارة الاوقاف!!!!!— kuwait (@omhamad61) March 31, 2018
هل الأوقاف كفّرت الفيزياء فعلا ؟— الكويت الجديدة (@TheNewKuwait) April 1, 2018
خزان الماء عندي يعمل بأحد نظريات الفيزياء هل أتخلص منه ياستّنا الشيخة!
#السفور_ليس_انحلال_اخلاقي الانحلال الاخلاقي هو: اتهام السفور بالباطل / الانحلال الاخلاقي: هو تكفير الناس / الانحلال الاخلاقي: هو وجود الفكر الداعشي في وزارة الاوقاف!!!!!— kuwait (@omhamad61) March 31, 2018
#فخوره_بحجابي— Misk-kuwait (@MiskKuwait3) April 1, 2018
الحجاب الشرعي هو غطاء الوجه
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وليس غطاء الشعر فقط
👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼
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#السفور_ليس_انحلال_اخلاقي
ومن ناحيتها، دافعت وزارة الأوقاف الكويتية عن خطبة الجمعة الماضية، التي تم توزيعها على جوامع ومساجد الكويت وتحمل اسم "الإلحاد المعاصر: خطورته ومظاهره".
وقال نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف الكويتية، طراد العنزي، إن الوزارة "حريصة على اختيار مواضيع خطب صلاة الجمعة بشكل دقيق ووفق الثوابت الإسلامية وعادات وتقاليد مجتمعنا المحافظ، خاصة أن خطب صلاة الجمعة تعدها لجنه فنية مختصة"، بحسب صحيفة "العرب" الصادرة في بريطانيا.
وفيما يخص خطبة صلاة الجمعة الماضية والتي تطرقت إلى خطورة الإلحاد المعاصر وضرره على المجتمعات، فلم يكن فيها حسب العنزي "أي إساءة إلي أي طرف من مكونات المجتمع".
ودعا المسؤول ذاته "إلى تحري الدقه في نقل المعلومة، وعدم اختزالها بجزء معين مما قد يساء فهمه، خاصة ما يتعلق بأمور الدين، وكان من باب أولى الرجوع الى وزارة الأوقاف ومعرفة فحوى ما جاء بالخطبة بدلا من انتقادها دون علم وبصيرة".
ولفت إلى ان "مرسوم إنشاء وزارة الأوقاف أكد أن من ضمن اختصاصاتها توجيه المجتمع للقيم الإسلامية والتمسك بها، ولهذا فإن وزارة الأوقاف هي الجهة المعنية بكشف كل ظاهرة قد تطرأ على المجتمع ووأدها قبل استفحالها".
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