مقتل وإصابة عدد من جنود الجيش اليمني في اشتباكات مع "أنصار الله"

سقط عدد من قوات الجيش اليمني، الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم بتحالف عسكري تقوده السعودية، بمواجهات مع مسلحي جماعة "أنصار الله" بمناطق في محافظة تعز جنوب غربي اليمن والجوف على الحدود مع السعودية.

© REUTERS/ HANDOUT إطلاق صاروخ باليستي على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران

وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن "مسلحي جماعة أنصار الله هاجموا مواقع لقوات الرئيس هادي في قرية عرق العبيد باتجاه المجمع الحكومي بمديرية المتون في محافظة الجوف"، لافتا إلى أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف قوات هادي خلال هجوم "أنصار الله" كما تم إعطاب آلية عسكرية".

وأشار إلى أن "هجوما آخر شنه مسلحو الجماعة في مديرية المصلوب استهدف مواقع عسكرية في منطقتي الزرقة والغرفة غرب المديرية، أسفر أيضا عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الرئيس هادي".

إلى ذلك، تصدى مسلحو جماعة "أنصار الله" لهجوم نفذته قوات الجيش اليمني على مواقع تسيطر عليها الجماعة في جبهة الأربعين وأطراف الزنوج وفي أبعر شرق صبر في تعز جنوب غربي اليمن ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى"، بحسب المصدر.

© AP Photo/ Hani Mohammed "أنصار الله" تستهدف معسكرا سعوديا في جيزان بصاروخ باليستي

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 آذار/مارس عام 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد "أنصار الله"، التي أحكمت سيطرتها على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" [المحظورين في روسيا وعدد من الدول] على محافظات وسط البلاد كحضرموت.

وأسفر النزاع، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.