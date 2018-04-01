الصومال: مقتل 120 عنصرا من حركة "الشباب" الإرهابية

أعلنت قيادة الجيش الصومالي فى إقليم هيران مقتل 120 عنصرا من حركة "الشباب" المتمردة وأسر آخرين بينهم قياديون منذ بدء العملية الأمنية التي نفذها الجيش في الرابع عشر من شهر مارس الجاري فى مناطق تابعة لإقليم هيران.

© REUTERS/ FEISAL OMAR حركة الشباب الصومالية تدعو لقتل قيادي تركها وانضم للحكومة

وقال قائد اللواء 52 للقوات المسلحة الجنرال أحمد محمد تريدشو في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية ، إن قوات الجيش وبالتعاون مع القوات الجيبوتية المعروفة بـ"هيل ولال" وقوات حفظ السلام الأفريقية تمكنت من قتل 120 عنصرا من العناصر الإرهابية، وتحرير مناطق استراتيجية مهمة في الإقليم معربا عن شكره وتقديره للسكان المحليين على وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة.

وأضاف الجنرال تريدشو أن القوات المسلحة في الإقليم ستواصل عملياتها الأمنية فى المنطقة وذلك من أجل تصفية العناصر الإرهابية بشكل كامل مؤكدا ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والوقوف إلى جانب الجيش.

ودعا قائد اللواء 52 مليشيات الشباب إلى إلقاء السلاح والانخراط فى صفوف الجيش الوطني.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، هجمات تتبناها حركة "الشباب"، والتي أعلنت ولائها لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.

وتهدف الحركة للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي وحكمها.