"أنصار الله" تسيطر على مواقع عسكرية تابعة لقوات الرئيس هادي

سيطرت جماعة "أنصار الله" على مواقع عسكرية تابعة لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قبالة منفذ حدودي في منطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

© AP Photo/ Hani Mohammed "أنصار الله" تستهدف معسكرا سعوديا في جيزان بصاروخ باليستي

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، في تصريح لوكالة " سبوتنيك " اليوم الأحد 1 أبريل/ نيسان، إن مسلحي "أنصار الله" نفذوا هجوما واسعا على مواقع لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي قبالة منفذ علب الحدودي في عسير، وتمكنوا خلاله من السيطرة على عدد منها"، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من قوات من قوات هادي.

يأتي ذلك بعد هجوم نفذته "أنصار الله" على مواقع للجيش السعودي في قطاع نجران، جنوب غربي السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس / آذار 2015 عمليات عسكرية جوية وبرية ضد "الحوثيين" في أنحاء اليمن، دعما للرئيس هادي.

وتتعرض مواقع حدودية سعودية علاوة على العاصمة الرياض لهجمات بالصواريخ تشنها جماعة أنصار الله "الحوثيين" بشكل شبه يومي.

وفقا للأمم المتحدة فإن 22 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأكثر من ثمانية ملايين شخص مهددون بالجوع، بينما يعيش 80 في المئة من سكان اليمن تحت خط الفقر.