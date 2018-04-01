مظاهرات في فرنسا تطالب إسرائيل بوقف قتل الفلسطينيين

تظاهر عشرات الفرنسيين وسط العاصمة باريس، اليوم الأحد، دعما للشعب الفلسطيني في غزة، وللمطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحقهم.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن العشرات تجمهروا في ساحة الجمهورية وسط باريس حيث طالب المتظاهرون بـ "كسر الصمت الدولي" تجاه ما يحدث في غزة بعد سقوط عشرات القتلى من الفلسطينيين بمناسبة مسيرة العودة الكبرى.

© REUTERS/ Ronen Zvulun فلسطين تقترح على روسيا تنظيم لقاء غير رسمي للفصائل الفلسطينية لدعم المصالحة

رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، مطالبين بوقف "حمام الدماء" الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي ضد سكان غزة.

وقد دعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الداعمة للشعب الفلسطيني بالإضافة لأحزاب يسارية فرنسية، لتنظيم التظاهرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن أكثر من 30 ألف فلسطيني شاركوا الجمعة بمسيرة العودة التي انطلقت قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل إحياءً ليوم الأرض، وقد قابلها الجيش الإسرائيلي بالقمع وإطلاق الرصاص، ما أدى لمقتل 16 فلسطينيا وإصابة 1416 فلسطينيا، بينهم مصابون بإصابات خطيرة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كما تظاهر آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، وانطلقوا بمسيرات صوب نقاط التماس، قابلها الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الصوت والغاز، ما خلف عشرات الإصابات، فيما نظم سكان المناطق العربية في إسرائيل، مهرجانا مركزيا في مدينة عرابة إحياء لذكرى يوم الأرض الذي يشكل خصوصية لدى الشعب الفلسطيني.

كانت الولايات المتحدة اعترضت السبت، على مشروع بيان أممي حول المواجهات الأخيرة بين القوات الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.