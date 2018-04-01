إطلاق صاروخ "غراد" على تجمعات للتحالف العربي في اليمن

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن القوة الصاروخية قامت پإطلاق صاروخ من نوع "غراد" على تجمعات لقوات التحالف خلف تبة الخزان جنوب كهبوب بمحافظة لحج.

وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة " سبوتنيك " اليوم الأحد 1 أبريل / نيسان، أن عملية الإطلاق تأتي ضمن الاستراتيجية الجديدة التي يتبعها الجيش اليمني منذ بداية العام الرابع للحرب، التي تم تتويجها پإطلاق ٧ صواريخ باليستية من نوع "بدر١" على الرياض، لإحداث نوع من التوازن الاستراتيجي لابعاد طيران التحالف عن سماء اليمن.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس / آذار 2015 عمليات عسكرية جوية وبرية ضد "الحوثيين" في أنحاء اليمن، دعما للرئيس هادي.

وتتعرض مواقع حدودية سعودية علاوة على العاصمة الرياض لهجمات بالصواريخ تشنها جماعة أنصار الله "الحوثيين" بشكل شبه يومي.

ووفقا للأمم المتحدة فإن 22 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأكثر من ثمانية ملايين شخص مهددون بالجوع، بينما يعيش 80 في المئة من سكان اليمن تحت خط الفقر.