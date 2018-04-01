العراق يقرر زيادة إنتاج النفط إلى 6.5 مليون برميل يوميا

القاهرة — سبوتنيك. وقال البيان إنه ضمن "خطة التنمية الوطنية الخمسية (2018- 2022)"، قرر المجلس "زيادة القدرة الإنتاجية في قطاع النفط الخام إلى 6.5 مليون برميل يوميا".
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في وقت سابق من اليوم، الأحد، تصدير أكثر من 107 ملايين برميل نفط خلال شهر آذار/مارس الماضي، بإيرادات تجاوزت 6 مليارات و418 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن "المعدل اليومي للصادرات بلغ 3 ملايين و453 ألف برميل، بمعدل سعر 59.954 دولارا للبرميل الواحد".
وسجل العراق أعلى معدل للتصدير مطلع العام الجاري، إذ صدر أكثر من 108 ملايين و190 ألف برميل من النفط الخام خلال كانون الثاني/يناير الماضي، بإيرادات وصلت إلى 6 مليارات و772 مليون دولار، بسعر 62.596 دولارا للبرميل الواحد، بحسب الإحصائيات النهائية المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
ويسعى العراق للتعافي اقتصاديا، وإعادة تأهيل حقوله النفطية، بعدما أنهكته الحرب ضد الإرهاب على مدى أكثر من ثلاث سنوات.
والعراق هي ثاني أكبر منتج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية.
يشار إلى أن منظمة "أوبك" ودول من خارجها، قد توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يومياً، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لاستخراجها من النفط 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.
وبنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرر وزراء الدول المشاركة باتفاقية خفض إنتاج النفط من منظمة أوبك ومن خارجها، على تمديد الاتفاقية حتى نهاية العام الجاري 2018.
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