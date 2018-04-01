شاهد بالفيديو أكبر نفق للمسلحين في الغوطة الشرقية في سوريا

ضبطت وحدات الجيش السوري خلال تمشيطها للمناطق التي استعادتها مؤخرا في الغوطة الشرقية أحد أضخم الأنفاق التي تربط بين بلدات الغوطة والذي حفره المسلحون خلال سيطرتهم على المنطقة.

© Sputnik. Mohammad Maarouf خروج 65 حافلة مسلحين... وساعات لإعلان جوبر وعربين وزملكا خالية من المسلحين

وبحسب التقرير الذي بثته "الفضائية" السورية فإن النفق مخصص لعبور السيارات، ويتمتد لعدة كيلومترات ويصل بين بلدات عين ترما و جوبر مرورا بزملكا.

ويعد هذا النفق من أضخم الأنفاق التي حفرها المسلحون في الغوطة الشرقية، حيث اتخذ إرهابيو الغوطة من الأنفاق مراكزا لهم للنقل والتخفي والاحتماء من ضربات الطيران الحربي.

وشهدت بلدة عين ترما اليوم احتفالية بمناسبة خروج المجموعات الإرهابية منها، حيث جرى رفع العلم السوري وسط البلدة.