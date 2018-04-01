مصدر أمني: خروج 1000 مسلح من "فيلق الرحمن" مع عائلاتهم من دوما إلى إدلب

أفاد مصدر أمني لمراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بخروج 1000 مسلح من تنظيم فيلق الرحمن مع عائلاتهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية لمحافظة ريف دمشق باتجاه إدلب.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI مركز المصالحة: على المسلحين في دوما الإفصاح عن أماكن الألغام والأنفاق قبل الانسحاب

دمشق — سبوتنيك . وقال المصدر إن" 24 حافلة غادرت دوما عبر معبر مخيم الوافدين، مساء اليوم، باتجاه إدلب، وذلك ضمن الاتفاق الذي توصل إليه الجيش السوري والفصائل المسلحة في دوما، وعلى رأسها جيش الإسلام، برعاية روسية، لإنهاء الوجود المسلح في المدينة".

وتابع المصدر أن" مسلحي جيش الإسلام سيغادرون دوما بأسلحتهم الخفيفة باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب، على الحدود السورية التركية، فور الانتهاء من نقل مسلحي فيلق الرحمن إلى إدلب".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أفادت اليوم الأحد 1 أبريل/ نيسان، بأنه تم إخراج دفعة من مسلحي مدينة دوما.

وكانت الوكالة قد أعلنت، في وقت سابق، التوصل لاتفاق يقضي بخروج مسلحي "جيش الإسلام" من دوما إلى جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين، وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة.

وأضافت، أن "الاتفاق ينص على عودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما، لافتة إلى أن الاتفاق يقضي بتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى جثامين الشهداء".