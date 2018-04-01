مصدر أمني: خروج 1000 مسلح من "فيلق الرحمن" مع عائلاتهم من دوما إلى إدلب

وتابع المصدر أن" مسلحي جيش الإسلام سيغادرون دوما بأسلحتهم الخفيفة باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب، على الحدود السورية التركية، فور الانتهاء من نقل مسلحي فيلق الرحمن إلى إدلب".
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أفادت اليوم الأحد 1 أبريل/ نيسان، بأنه تم إخراج دفعة من مسلحي مدينة دوما.
وكانت الوكالة قد أعلنت، في وقت سابق، التوصل لاتفاق يقضي بخروج مسلحي "جيش الإسلام" من دوما إلى جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين، وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة.
وأضافت، أن "الاتفاق ينص على عودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما، لافتة إلى أن الاتفاق يقضي بتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى جثامين الشهداء".
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