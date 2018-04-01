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23:13 01 أبريل/ نيسان 2018
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    مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن

    مصدرعسكري يمني: إفشال هجوم واسع للتحالف في مناطق ميدي والطوال

    © AP Photo/ Hani Mohammed
    العالم العربي
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    قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" إنهم تمكنوا من إفشال أكثر من هجوم للتحالف في مناطق ميدي والجمارك بمنفذ الطوال على حدود منطقة نجران السعودية.

    انتشار دبابات تابعة لقوات أنصار الله الحوثية في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS/ Khaled Abdullah
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    وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد 1 أبريل/ نيسان، أن الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" كبد قوات التحالف خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري.

    وأوضح المصدر أن عمليات الزحف من جانب التحالف بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، واستمرت حتى الساعة الثالثة عصرا، على شمال مدينة ميدي والجمارك بمنفذ الطوال، في محاولة فاشلة للزحف على شمال مدينة ميدي والجمارك بمنفذ الطوال.

    ولفت إلى أن التحالف قام بدفع أعداد كبيرة من الجنود في تلك الجبهات مع عدد كبير من الآليات والمدرعات والدبابات والجرافات العسكرية، بينما نشر الإعلام الحربي صورا قال إنها لتلك العمليات.

    وذكر المصدر أنه تم إعطاب آليتين ودبابة وتدمير وإحراق آلية وطاقمها خلال عمليات الزحف، إضافة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ما أضطر القوات المهاجمة للتراجع.

    وأشار المصدر العسكري، إلى أنه تم شن أكثر من ٢٢ غارة جوية بالتزامن مع عملية الزحف، في محاولة إسناد جوي ودعم لعملية التقدم، مضيفا: "هذه المحاولة تم إفشالها من جانب الجيش واللجان الشعبية".

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    الكلمات الدلالية:
    شن غارات جوية, أخبار اليمن, الحرب في اليمن, الجيش السعودي, التحالف العربي, أنصار الله, السعودية, اليمن
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