نجاة مسؤول حكومي يمني من محاولة اغتيال

© AFP 2018/ Ahmad Al-Basha المبعوث الأممي إلى اليمن يغادر صنعاء متوجها إلى جنيف

وأبلغ مصدر محلي " سبوتنيك "، بأن مسلحين يستقلون سيارة من دون أرقام اعترضوا اليوم الأحد سيارة مدير عام شركة النفط في ساحل حضرموت محمد عبدالله شريم.

وكان شريم يمر على جسر يثمون في الديس الشرقية، قبل أن يطلق عليه المسلحين وابلا من الرصاص.

وأضاف المصدر، أن شريم نجا من الهجوم، الذي أدى إلى تضرر سيارته، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.