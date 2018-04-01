بالفيديو... مشاهد رفع العلم السوري في عين ترما وجوبر بعد الانتصار

احتفل عناصر من الجيش السوري بمشاركة عدد من الأهالي بالانتصار الذي تم تحقيقه في عين ترما وجوبر ورفعوا العلم الوطني السوري فيهما.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin شاهد بالفيديو أكبر نفق للمسلحين في الغوطة الشرقية في سوريا

وبحسب "سانا" فقد حمل عدد من أهالي بلدتي عين ترما وجوبر الأعلام الوطنية ورددوا هتافات تحيي هذا النصر الكبير معبرين عن "شكرهم وفخرهم بتضحيات الشهداء الذين استبسلوا في سبيل عزة وطنهم وتحقيق الانتصار على التنظيمات الإرهابية".

وأكد عدد من القادة الميدانيين العاملين على محور عين ترما وجوبر أن "الانجاز الكبير الذي تحقق بتحرير قرى وبلدات الغوطة الشرقية جاء بفضل تضحيات وبطولات الجيش والقوات الرديفة الذي ضغط عسكريا على الإرهابيين إضافة إلى الضغط الشعبي من الأهالي الذين تعاونوا مع الجيش لإجبار من تبقى من الإرهابيين على الرضوخ والرحيل إلى إدلب.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمس استعادة السيطرة على العديد من مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد سلسلة من المعارك سقط خلالها مئات القتلى من الإرهابيين.