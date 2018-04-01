معارك عنيفة في صعدة وقوات الرئيس هادي تعلن تقدمها

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي، استعادة مواقع جديدة خلال معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© REUTERS/ Khaled Abdullah نجاة مسؤول حكومي يمني من محاولة اغتيال

صنعاء — سبوتنيك . وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، أن قواته سيطرت اليوم الأحد 1 أبريل/ نيسان، على مواقع ومرتفعات جبلية متفرقة في مديرية الظاهر، وواصلت التقدم باتجاه جبلي المطلة وطيبان المطلين على سوق الملاحيط، وسط معارك عنيفة بمساندة طيران التحالف".

وأشار إلى أن طيران التحالف استهدف تعزيزات "الحوثيين" في منطقة مران ومنطقة كوكبان في مديرية حيدان، كانت متجه لتعزيز عناصرها في الملاحيط"، مضيفا أن المعارك والغارات أسفر عنها خسائر واسعة في الأرواح والعتاد القتالي في صفوف الحوثيين".

وأفاد مصدر محلي في محافظة صعدة لـ"سبوتنيك" بمقتل القيادي الميداني في جماعة "أنصار الله" أسامة المتوكل، بغارة لطيران التحالف على المحافظة، فيما قُتل القيادي الميداني في الجماعة أشرف الكبسي، خلال معارك في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأضاف أن طفلة أصيبت بجراح جراء قصف صاروخي ومدفعي للجيش السعودي على منطقة الرقة في مديرية حيدان، في حين شن طيران التحالف غارة على منطقة آل الشيخ في مديرية منبه واستهدف في غارة أخرى منطقة آل عمار في مديرية الصفراء.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس/ آذار 2015 عمليات عسكرية جوية وبرية ضد "الحوثيين" في أنحاء اليمن، دعما للرئيس هادي.

ووفقا للأمم المتحدة فإن 22 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأكثر من ثمانية ملايين شخص مهددون بالجوع، بينما يعيش 80 في المئة من سكان اليمن تحت خط الفقر.



