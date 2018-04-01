الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن تفكيك خلية إرهابية شمال البلاد

© Sputnik. Hikmet Durgun مقترح عسكري للولايات المتحدة الأمريكية لنشر قوات في العراق

بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان اليوم الأحد لجهاز الاستخبارات العسكرية أن "عناصر من الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبعملية نوعية تمكنوا من تفكيك خلية إرهابية في منطقة تل الرمان بالجانب الأيمن من مدينة الموصل كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية".

وأضاف البيان أن "القوة تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية، وهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب".

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أعلن، في العاشر من تموز العام الماضي تحرير مدينة الموصل من تنظيم "داعش"(المحظور في روسيا وعدد من البلدان) بالكامل.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي، أكد اليوم الأحد، أن القوات الأمنية باتت تبسط كامل سيطرتها على الأراضي العراقية، محذرا من التعامل مع التنظيم والترويج له.