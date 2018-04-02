السعودية... السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال في انتظار مستخدمة "سناب شات"

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، مساء الأحد 1 أبريل/نيسان، ضبط ما يزيد عن 5 آلاف منتج مخالف تابعة لمتجر يسوق منتجات مقلدة عبر تطبيق "سناب شات".

وذكر الحساب الرسمي لوزراة التجارة السعودية على "تويتر"، أنه تقرر استدعاء صاحبة المتجر المسؤول عن ترويج البضائع المقلدة للمثول أمام النيابة العامة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

“التجارة” تضبط محل بالرياض، يبيع ويسوق منتجاته المقلدة عبر إحدى المعلنات في "سناب شات" ، وتضبط أكثر من 5000 منتج مخالف وتستدعي صاحب المنشأة لإكمال الاجراءات النظامية بحقه وحق المعلنة، تميهدا لإحالتهم للنيابة العامة pic.twitter.com/N5J6x5PM26 — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) ١ أبريل، ٢٠١٨

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ونوهت الوزارة إلى أن عقوبة بيع أو تسويق المنتجات المقلدة تصل إلى 3 سنوات بالإضافة إلى مليون ريال كغرامة لجريمة الغش التجاري، ولتجنب ذلك أهابت بالمسوقين التحقق من سلامة منتجاتهم وكونها "أصلية" غير مقلدة، كذلك على البائعين أن يكونوا مسجلين بالسجلات التجارية.

وتؤكد الوزارة أن من يبيع أو يسوق للبضائع المقلدة والمغشوشة فإنه يضع نفسه عرضة لعقوبة مخالفة الغش التجاري والعلامات التجارية، والتي تصل عقوبتها للسجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) ١ أبريل، ٢٠١٨

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