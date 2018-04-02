تعليق صادم من منظمة حقوقية عالمية بشأن صواريخ الحوثيين على السعودية

وقالت المنظمة الحقوقية إن "إطلاق الحوثيين الصواريخ الباليستية بصورة عشوائية على مناطق مأهولة بالسكان في السعودية، يعد انتهاكا لقوانين الحرب".

وأشارت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إلى أن "على الحوثيين أن يوقفوا فورا هجماتهم الصاروخية العشوائية على المناطق المأهولة في السعودية".

وتابعت:

"لكن مثلما لا تبرر الغارات الجوية غير القانونية التي قام بها التحالف هجمات الحوثيين العشوائية، لا يمكن للسعوديين استخدام صواريخ الحوثي لتبرير إعاقة وصول البضائع الضرورية للسكان المدنيين".

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن إغلاق الموانئ في نوفمبر/تشرين الثاني، زاد من تفاقم الحالة الإنسانية الرهيبة للمدنيين اليمنيين، والتي تفاقمت مسبقا بسبب القيود المفروضة على الواردات التي فرضها التحالف قبل إغلاق نوفمبر، كما انتهكت قوات الحوثيين الالتزامات القانونية الدولية بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وكانت قوات الدفاع الجوي الجوي قد أعلنت، قبل أيام سابقة، عن اعتراضها 7 صواريخ باليستية أطلقت من "أنصار الله" على الرياض ومدن أخرى، أسفرت عن مقتل شخص واحد (مقيم مصري) وإصابة اثنين آخرين، وأتبعتها القوة الصاروخية الموالية لـ"أنصار الله" بإعلان إطلاق صاروخ باليستي آخر، استهدف معسكر تابع للجيش السعودي.