العراق... وزارة الهجرة تنفي حرمان بعض العوائل من منحة عودة النازحين

نفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، التقارير التي تتحدث عن حرمان بعض العوائل من منحة عودة النازحين، مشيرة إلى أن هذه التصريحات، تأتي في مجال الدعاية الانتخابية، لعدد من السياسيين.

بغداد — سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان إن "ما صرح به بعض السياسيين بشأن المنح المالية الخاصة بالعوائل العائدة (منحة المليون ونصف المليون دينار)، عارية عن الصحة"، مبينة أن "هذه التصريحات تأتي في مجال الدعاية الانتخابية التي يحاول بعض السياسيين من خلالها إيهام الجماهير واللعب بعواطفهم عن طريق محاولة إلغاء دور الوزارة في أداء مهامها تجاه فئات عنايتها من النازحين والعائدين".

وأضافت أن "المنح لم ولن تسلم إلى المحافظات"، مشيرة إلى أنها "ماضية في أداء واجبها ومهامها وفق قانون الموازنة للعام الجاري".

وتابعت أن "قاعدة البيانات والمسح الميداني لتسجيل العوائل العائدة جارية على قدم وساق في كل المحافظات".

© Sputnik. Nazek Mohammad العراق يسلم الهند جثث 38 مواطنا قتلهم "داعش" في الموصل

وتعلن وزارة الهجرة والمهجرين بين فترة وأخرى عن إطلاق وجبة جديدة من وجبات المنحة البالغة مليون دينار والخاصة بالنازحين، فيما أكد عدد من السياسيين أن هناك أسر لم تصرف لهم حتى الآن تلك المنح، وطالبوا بفتح تحقيق في ذلك.

وتشهد العراق انتخابات برلمانية في 12 أيار/مايو المقبل.

يذكر أن رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين، وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم الجاف، قد أعلن في شهر شباط/فبراير الماضي أن حوالي مليونين و500 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم المحررة في العراق.

وطالب الجهات القطاعية والمعنية بتكثيف جهودها ونشاطاتها لتقديم الخدمات للمناطق المحررة التي تحتاج إلى الخدمات الضرورية التي تساعد على إعادة الاستقرار والحياة الطبيعية لها.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من سيطرة الإرهاب على مساحات شاسعة من البلاد.