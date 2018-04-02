العراق يدعو كوبا إلى معالجة ملف الديون المترتبة عليها

دعا العراق كوبا إلى معالجة ملف الديون العراقية المترتبة في ذمة الأخيرة، وتوقيع مذكرات تفاهم في مختلف المجالات على رأسها الاستثمار وإعادة إعمار المدن لاسيما المحررة من سيطرة الإرهاب.

© REUTERS/ COSTAS BALTAS 5 مليارات... لماذا ساهمت تركيا بأكبر مبلغ في إعمار العراق

سبوتنيك . أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الاثنين 2 أبريل/نيسان، أن وزيرها، إبراهيم الجعفري، دعا سفير كوبا الجديد، ألكسيس باندريش فيغا، للتعاون في معالجة ملف الديون العراقية المترتبة في ذمة كوبا.

وذكرت الخارجية أن الجعفري تسلم نسخة من أوراق ألكسيس باندريش فيغا، سفير كوبا الجديد غير المقيم في بغداد، ودعاه أيضا إلى أهمية التعاون العلمي والثقافي بين بغداد وهافانا العاصمة الكوبية، وتوقيع مذكرات التفاهم في مختلف المجالات.

وسلم الجعفري، السفير فيغا، دعوة لوزير خارجية كوبا لزيارة العراق، في إطار تعزيز العلاقات الثانية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها إلى ما يحقق طموح الشعبين الصديقين.

وطبقا للبيان، أكد الجعفري للسفير أن الحكومة تتجه إلى ترويج فرص الاستثمار في العراق، وبإمكان الشركات الكوبية الاستفادة منها، والمساهمة في إعادة الإعمار، لافتا إلى أهمية التعاون العلمي والثقافي بين بغداد وهافانا، وتوقيع مذكرات التفاهم في مختلف المجالات.

وبين الجعفري، أثناء دعوته الجانب الكوبي، إلى التعاون مع العراق في معالجة ملف الديون العراقية المترتبة في ذمة كوبا، إذ يمر العراق بظروف استثنائية بسبب انخفاض أسعار النفط وتكاليف الحرب ضد عصابات "داعش" الإرهابية.

ونقلت الخارجية العراقية عن السفير الكوبي، تأكيده استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع العراق بمختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتجارية، معربا عن شكر حكومته لمواقف العراق الداعمة لهم في الأمم المتحدة، منوها إلى استعداد بلاده لتلبية احتياجات العراق.