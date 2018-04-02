العراق...عملية أمنية تستهدف فلول "داعش" في قضاء المقدادية بديالي

أفاد الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، اليوم الاثنين، بتنفيذ عملية أمنية لتعقب فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء المقدادية شمال شرق محافظة ديالى العراقية.

بغداد — سبوتنيك. وقال رسول في بيان: "إن "قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى ووفق معلومات استخباراتية تنفذ عملية أمنية في بساتين ضمن قضاء المقدادية".

وتابع رسول: "أسفرت العملية عن "العثور على مضافتين لعصابات "داعش" الإرهابية في منطقة الصخيرية بداخلهما عبوتين ناسفتين، تم تفجير العبوتين وتدمير المضافتين مع المواد موقعيا من قبل مفرزة المعالجة".

وكانت عمليات ديالى قد نفذت أخيرا سلسلة عمليات نوعية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأشهر الماضية.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية (داعش الإرهابي والمحظور في روسيا) في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من سيطرة الإرهاب على مساحات شاسعة من البلاد.