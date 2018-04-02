"أنصار الله": طيران التحالف يقتل 12 مدنيا بينهم أطفال ونساء من النازحين في الحديدة

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، إن غارات لطيران التحالف فوق مخيمات النازحين في الحديدة، تسببت في "مجزرة بشعة" راح ضحيتها عدد من النساء والأطفال.

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 2 أبريل/نيسان، أن الغارة أدت إلى مقتل 12 مدنيا بينهم 7 أطفال في حصيلة أولية حول الخسائر، نتيجة عملية القصف.

© AP Photo/ Hani Mohammed قتيل وجريحان بغارات لطيران التحالف في 3 محافظات يمنية

يذكر أن طيران التحالف قام بتصعيد وتكثيف الغارات الجوية على عدد من المناطق منذ بداية العام الرابع للحرب على اليمن.

وكان مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" قد اتهم التحالف، في 31 مارس/آذار الماضي، بشن 14 غارة جوية، بعضها كان بقنابل محرمة دوليا.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ أكثر من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015، دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.