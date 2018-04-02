تدمير وكرين لـ"داعش" شرقي العراق

أعلنت العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين 2 أبريل/نيسان، تدمير وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابي، في ثاني أكبر أقضية محافظة ديالى الواقعة في شرق العراق.

وقال الناطق بإسم العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، ظهر اليوم، إن قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى، ووفق معلومات استخباراية، تنفذ عملية أمنية في بساتين ضمن قضاء المقدادية "شرقي المحافظة".

وأضاف رسول أن العملية أسفرت عن العثور على مضافتين لعصابات "داعش" الإرهابية في منطقة الصخيرية "التابعة للمقدادية"، بداخلهما عبوتين ناسفتين وأرزاق جافة، وعفش، وأواني طبخ.

وأكد المتحدث بإسم العمليات المشتركة العراقية، تفجير العبوتين الناسفتين، وتدمير المضافتين مع المواد موقعيا، من قبل مفرزة المعالجة، دون حادث يذكر.

الجدير بالذكر، أن قضاء المقدادية يعتبر ثاني أكبر أقضية محافظة ديالى التي بعد عن العاصمة، بغداد، بـ57 كم، من الجهة الشمالية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة 30 مارس/آذار الماضي، أحبطت قوات الحشد الشعبي، هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابي كان يستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية شرق محافظة ديالى.

وذكر الحشد على موقعه الرسمي أن "قوة من اللواء 24 في الحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من إحباط هجوم "داعشي" استهدف نقاط المرابطة لأبراج الطاقة الكهربائية في حوض حمرين شرق ديالى التي تمسكها قوة من أحد ألوية الحشد الشعبي بعد أن طلبت إسنادا من اللواء 24".

وأضاف أن "القوة الساندة لاحقت الإرهابيين ما دفعهم إلى الفرار".