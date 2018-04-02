صورة...تفكيك خلية إرهابية خططت لتفجيرات غربي العراق

أعلن الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، اليوم الاثنين 2 أبريل/نيسان، تفكيك خلية إرهابية خاصة بزرع العبوات الناسفة في محافظة الأنبار، غربي العراق.

© AFP 2018/ Dimitar Dilkoff تدمير وكرين لـ"داعش" شرقي العراق

سبوتنيك. وأوضح رسول في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، ظهر اليوم، أن رجال الاستخبارات العسكرية في اللواء 41 — الفرقة العاشرة، يتمكنون من تفكيك خلية إرهابية متخصصة بزرع العبوات الناسفة كانت تخطط للقيام بعمليات إجرامية في عدة مناطق وتلقي القبض على جميع أفرادها في منطقتي البو علي، والبو شعبان في الرمادي، مركز الأنبار.

وبيّن رسول أن تنفيذ هذه العملية يأتي استنادا إلى معلومات استخبارية واختراق دقيق للخلية التي يعد أفرادها من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب.

ونوه الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية، بأن الإرهابيين الذين تم اعتقالهم، تم تسليمهم إلى جهة الطلب.

وبثت العمليات صورة للعناصر الإرهابيين أعضاء الخلية، على وسائل الإعلام المحلية والدولية ومنها موقع "سبوتنيك".

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية تمكنت من تحرير مدينة الرمادي مركز الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد غرباً، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في فبراير/شباط عام 2015.