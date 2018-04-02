تسجيل
16:39 02 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    خروج حافلات تقل مسلحين من حرستا في الغوطة إلى إدلب، سوريا 22 مارس/ آذار 2018

    محلل سياسي: إعلان عودة المهجرين لـ"حرستا" يمنع حربا طائفية في سوريا

    © Sputnik. Mohammad Maarouf
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    قال المحلل السياسي اللبناني نضال السبع، المتخصص في الشأن السوري، إن إعلان محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم، عودة السكان إلى حرستا ابتداء من اليوم، ينفى كل ما تم الترويج له عن عمليات تهجير قسري للسكان، كما أنه مؤشر على عودة وحضور الدولة السورية.

    وأضاف السبع، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 2 إبريل / نيسان 2018، أن هذا الإعلان من قبل المحافظ، له دلالة مهمة جدا، خاصة أن الآلة الإعلامية عملت في المرحلة الماضية على تسويق فكرة أن الحكومة السورية تعمل على تهجير المواطنين السنة وإحلال شيعة من العراق وإيران في قراهم ومدنهم بالمخالفة للواقع، وهي محاولة لخلق حرب طائفية.

    وتابع: "هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، فالهدف من تسويق هذه الفكرة، هو تسعير الحرب بين السوريين، ودفع البلد نحو الفرز الطائفي كما حدث في لبنان، وهو أمر تمكنت الدولة السورية من تجاوزه، ومخطط تم إفشاله، عن طريق الإعلان عن عودة المهجرين من حرستا إلى بيوتهم مرة أخرى".

    الغوطة الشرقية
    © REUTERS/ OMAR SANADIKI
    بدء خروج مسلحي "جيش الإسلام" من الغوطة الشرقية

    وأوضح المحلل السياسي المتخصص في الشأن السوري: "إن من خرج من الغوطة الشرقية نحو إدلب السورية، هم مسلحي المعارضة السورية وعائلاتهم، الذين رفضوا فكرة التسويات التي عرضتها الحكومة السورية عليهم، وفضلوا الذهاب إلى ادلب، ومن قبل بفكرة تسليم السلاح والدخول في تسوية لم يتم ترحيله إلى إدلب".

    ولفت السبع إلى أن عودة السكان إلى مدنهم وقراهم وإعادة الإعمار، هو الامتحان الأصعب أمام السوريين، حيث أن المجتمع الدولي الكاذب غير معني بمساعدة السوريين على العودة وإعادة الإعمار. داعيا رجال الأعمال السوريين إلى تنظيم مؤتمر في دمشق ووضع استراتيجية وطنية لإعمار ما دمرته الحرب.

    كانت وكالة "سانا" السورية تحدثت عن جولة قام بها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، ومحافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم، إلى  بلدات حرستا وعربين وزملكا وعين ترما وحزة وكفربطنا وجسرين،  للوقوف على احتياجات هذه البلدات.

    وأعلن خلال الزيارة، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية، محافظ ريف دمشق، أنه اعتبارا من اليوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان 2018، سوف تبدأ عودة الأهالي إلى مدينة حرستا، بعد تخليصها من الإرهاب.

    انظر أيضا:

    بعد تصريحات ابن سلمان... حفيد العاهل البحريني يتحدث عن سوريا ونصرها في الغوطة
    لافروف: الولايات المتحدة تحاول عزل مناطق ضفة الفرات في سوريا
    خبير أردني يحذر: هذا ما يحدث في سوريا إذا انسحبت أمريكا
    شاهد بالفيديو أكبر نفق للمسلحين في الغوطة الشرقية في سوريا
    كيف سينتهي السجال التركي الفرنسي حول سوريا
    صحيفة أمريكية: قرار جديد من ترامب بشأن سوريا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار العالم العربي, العالم العربي, العالم, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركات في بطولة سيبيريا لكمال الأجسام واللياقة البدية في نوفوسيبيرسك
    اللياقة السيبيرية ما بعدها لياقة
    يكرهونني لأنهم يحسدونني
    يكرهونني لأنهم يحسدونني على أخلاقي العالية
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس؟
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك