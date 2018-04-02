كيف تستخرج تأشيرة السياحة الجديدة في السعودية

أعلنت السلطات السعودية، في وقت سابق، عن نيتها إصدار تأشيرات جديدة لدخول المملكة، عبارة عن تأشيرات سياحية.

© AP Photo/ Khalid Mohammed السعودية: عقوبات مشددة لكل من يخالف نظام تأشيرة العمرة

وقال الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، إن المملكة ستبدأ إصدار تأشيرات سياحية إلكترونية ، خلال الربع الأول من العام الجاري 2018.

وتابع: "كل الموافقات الحكومية تمت، نحن الآن نعد فقط اللوائح المنظمة لمن يحصل على التأشيرة، وكيف يحصل عليها".

ولكن الموقع الرسمي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نشر، في وقت لاحق، جملة من التعليمات، المتعلقة بكيفية استخراج تأشيرة السياحة الجديدة في السعودية:

— إذا كانت تلك هي زيارتك الأولى للمملكة، يرجى زيارة السفارة أو القنصلية السعودية، التابع لها بلدك أو أقرب ممثلية سعودية لمعرفة تفاصيل وشروط منحك تلك التأشيرة.

لان السعوديه فيها اماكن سياحيه طبيعيه مو صناعيه في الجنوب ابها وطايف وجبال واجواء ماتحلمين فيها وهذي الصوره في السعوديه ياجزمه مو في النمسا pic.twitter.com/2FWWPWcEh2 — KING (@Fs8Zl) March 24, 2018

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— التقديم للتأشيرة السياحية الجديدة ستكون إلكترونية بصورة كاملة.

— تأشيرة المستثمر تختلف شروطها عن تأشيرة السياحة، فالأولى تكون مخصصة لإتمام صفقات تجارية أو إقامة مشروعات استثمارية.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser السعودية تبدأ في إصدار التأشيرات السياحية من أبريل

- تأشيرة السياحة الجديدة، مختلفة أيضا في شروطها عن تأشيرة الحج والعمرة، لذلك زيارة أي ممثلية دبلوماسية سعودية سيكون أمرا هاما قبل استخراج التأشيرة.

— ينبغي قبل استصدار التأشيرة أن يكون قدوم السائحين كلهم قادمين على ذمة أماكن أو جهات مرخص لها بمزاولة خدمة ونقل واستقبال السياح من خارج المملكة.

— قدوم السياح ينبغي أن يكون في مجموعات لا تقل كل مجموعة عن 4 أفراد.

— لا تشتمل تأشيرة السياحة زيارة غير المسلمين الأماكن المقدسة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، كما أن المسلمين لزيارة تلك الأماكن ينبغي أن يغيروا التأشيرة لتأشيرة "حج وعمرة".

قبل كم شهر كنت في الطيارة و قريت مجلة مكتوب فيها عن #أشيقر وتمنيت أزور المنطقة! اليوم الحمدلله رحت و المكان مره حلو أنصح كل أحد يروح… عندنا أماكن سياحية جميلة في السعودية لازم نشوفها 💚👍🏼 pic.twitter.com/qTzXf7VGKe — Noura Alruwaitea (@Nouranation) December 30, 2017

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— يحق للمرأة أن تحصل على تأشيرة سياحة فردية من دون "محرم"، بشرط ألا يقل عمرها عن 30 عاما، وإذا كانت أقل من 30 عاما يتوجب قدومها مع "محرم".

— الدول المسموح لها بالحصول على تأشيرة السياحة الجديدة: 25 دولة أوروبية ضمن فضاء "شينغن، ودول قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، واليابان، والصين، وسنغافورة، وماليزيا، وبروناي، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا.

— التأشيرة السياحية ستكون سارية لمدة 30 يوما فقط.